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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ريال مايوركا يتقدم على برشلونة في الشوط الأول

برشلونة وريال مايوركا
برشلونة وريال مايوركا
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تقدم فريق ريال مايوركا على ضيفه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، خلال مجريات الشوط الأول التي تجمع الفريقين، على ملعب إيبيروستار، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح مايوركا أهداف المباراة عن طريق، فيدات موريكي  في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول وتعادل رافينيا لفريق برشلونة في الدقيقة 41 لكن عاد مايوركا ليتقدم في النتيجة من خلال إبدون براتس في الدقيقة 45.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريل روميرو - جافي.

الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يقع مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.
 

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الدوري الإسباني ريال مايوركا برشلونة
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