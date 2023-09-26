كوريا الجنوبية تنظم عرضا عسكريا بوسط سول للمرة الأولى منذ 10 سنوات

نظمت كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، عرضا عسكريا في وسط العاصمة سول لإحياء ذكرى تأسيس القوات المسلحة للبلاد.

ويأتي الاستعراض في الوقت الذي تعزز فيه كوريا الجنوبية إمكاناتها العسكرية في مواجهة مواصلة التطوير النووي والصاروخي الذي تقوم به كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ أن نحو 4 آلاف جندي شاركوا في العرض العسكري بعد ظهر اليوم، كما تم استعراض معدات عسكرية من بينها دبابات ومدافع ذاتية الحركة وأنظمة صواريخ أرض-جو لاعتراض الصواريخ الباليستية لبيونج يانج.

وشارك عدد من الجنود الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية في الاستعراض، لإظهار قوة التحالف بين سول وواشنطن.

يذكر أنه كان يتم تنظيم عروض عسكرية في وسط سول كل خمسة أعوام، ولكنها لم تُنظم في ظل إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي-إن، الذي كان يضع الحوار مع الشمال كأولوية.. ويعد العرض العسكري الذي تم تنظيم اليوم هو الأول منذ عام 2013.