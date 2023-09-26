حفل تأبين الشاعر محمود قرني في الفيوم.. غدًا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل تأبين للشاعر الراحل محمود قرني، في السابعة مساء غد الأربعاء، بنقابة المحامين بالفيوم.

يتضمن الحفل الذي يديره الشاعر محمد حسني إبراهيم عرضا لفيلم عن حياة الشاعر الراحل، بحضور أسرته، ويشارك بالحفل عدد من الأدباء والشعراء منهم عصام الزهيري وعويس معوض، د. عبد الحكم العلامي، سعيد شحاته، د. أحمد الجعفري، د. محمد السيد إسماعيل، عبد الكريم عبد الحميد، د. عادل ضرغام، أحمد عبد القوي زيدان، عبد الكريم عبد الحميد، أشرف عبد الكريم، محمد شاكر.

تبدأ الفعاليات بكلمات لكل من الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، والشاعر عبده الزراع مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة، وسماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم.

ويعد الشاعر محمود قرني، أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات من القرن العشرين في القصيدة العربية. حاصل على درجة ليسانس في القانون من جامعة القاهرة، عمل بالمحاماة لفترة وجيزة، وشارك في الكثير من مهرجانات الشعر العربية والدولية، أصدر العديد من الدواوين الشعرية، منها: "حمامات الإنشاد"، و"خيول على قطيفة البيت"، و"هواء لشجرات العام"، و"طرق طيبة للحفاة"، و"الشيطان في حقل التوت"، و"أوقات مثالية لمحبة الأعداء"، و"قصائد الغرقى"، و"لعنات مشرقية"، و"تفضل.. هنا مبغى الشعراء"، ومختاراته الشعرية "خاتم فيروزي لحكيم العائلة"، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الدراسات النقدية المهمة عن الشعر، من أبرزها كتابه "لماذا يخذل الشعر محبيه"، و استضافته هيئة قصور الثقافة في برنامج العودة إلى الجذور قبل رحيله بموطن ميلاده محافظة الفيوم وسوف يتم تكريم اسمه بدرع الهيئة لدوره الشعري البارز في مصر والوطن العربي.