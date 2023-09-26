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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. كهربا يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سان جورج

محمود كهربا
محمود كهربا
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يخضع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحوصات طبية غدًا الأربعاء، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء العودة أمام سان جورج الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتكي محمود كهربا من بعض الآلام في العضلة الضامة، خلال مران الفريق أمس الأثنين، وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف المارد الأحمر المران غدا استعدادا لموقعة الإياب أمام سان جورج.

وحقق فريق الأهلي، الفوز بثلاثية نظيفه  على حساب سان جورج الأثيوبي يوم الأحد الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره سان جورج الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي.

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محمود عبدالمنعم كهربا النادي الاهلي سان جورج الاثيوبي دوري أبطال أفريقيا
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