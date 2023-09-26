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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"وكلتك.. كمل مسيرتك".. مبادرة حزب حماة الوطن بالمنوفية لتأيبد الرئيس السيسى

جانب من المؤتمر الشعبي
جانب من المؤتمر الشعبي
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أطلق حزب حماة الوطن بالمنوفية، بقيادة النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمنوفية، مبادرة "وكلتك.. كمل مسيرتك"، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وانطلقت المبادرة بمكاتب الشهر العقارى بالمنوفية بشبين الكوم ومنوف والسادات والباجور وتلا وأشمون، ولاقت قبولا جماهيريا فريدا لدعم الرئيس السيسى.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس الخطة الكاملة والجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة المصرية.
وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جدول مواعيد إجراء الانتخابات داخل الجمهورية وخارجها، وقال خلال المؤتمر الصحفى للهيئة أمس: «تجرى الانتخابات وفقا للمواعيد الآتية خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر، وتجرى داخل الجمهورية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر. وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير، في والداخل الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024.

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