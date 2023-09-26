صبحي يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل ماراثون زايد الخيري

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري الذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى الناس ومؤسسة مصر الخير وبعض المستشفيات الحكومية، تحت شعار "نجري للعون"، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم عرض عدد من الفيديوهات التوضيحية حول نسخ زايد السابقة منذ انطلاقته الأولي وحتي ماراثون النسخة السابعة التي أقيمت بالإسكندرية، كما أعلنت تفاصيل مكان إقامة الماراثون، وأقسام سباقات الماراثون وأعمار المشاركين، وقيمة الجوائز المقررة للفائزين خلال هذا العام، بالإضافة إلى الإعلان عن الشريك الخيري المقرر تخصيص عوائد الماراثون هذا العام له، والمقرر تنظيمه ديسمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الثاني والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

في كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بالسادة الحضور، وقال : " أن ماراثون زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى في عام 2001 ، يُمثل علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً ذات طابعاً إنسانياً وأحد أهم جسور التواصل الممتد بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والذى احتضنته مصر في 6 نسخ سابقة بدأت عامي 2015 و 2016 بالقاهرة، ثم عام 2017 بالأقصر ، وعام 2018 بالإسماعيلية وعام 2019 بالسويس ، والنسخة الأخيرة منها التى احتضنتها مدينة الإسكندرية".

واستكمل الدكتور أشرف صبحي: " اليوم نلتقي في المؤتمر الصحفى لنعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بإطلاق النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري والذى تستضيفه أحد أهم شواهد النهضة المصرية الشاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، فتاريخ العلاقات التي تربط بين الشقيقتين مصر والإمارات تمثل نموذجاً فريداً للتعاون والتنسيق على كافة الأصعدة".

وأشار الوزير إلي إننا أمام حدثاً فريداً بكل ما تحمله تلك الكلمة من معاني تتعلق بأهدافه النبيلة المترادفة بذات المعاني مع جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان وهى ما تجلت في المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري، وأن فكرة هذا الماراثون التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، رتكزت أيضاً على بناء الإنسان ونشر السلام والمحبة والبهجة في القلوب وخاصة من خلال مساهماتها على مدار النسخ المتتالية من خلال فتح آفاق جديدة من الأمل أمام المؤسسات العلاجية غير الربحية للمساعدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي جهود الدولة المصرية التي تسعي نحو تحقيق تلك الطفرة غير المسبوقة في المجال الرياضى تتوج كل يوم من خلال استضافة العديد والعديد من الفعاليات والأحداث والمناسبات والبطولات الرياضية العالمية. فأصبحت مصر مركزاً رياضياً عالمياً، بما لينا من البنية التحتية الرياضية ووفرة من القدرات البشرية الفنية والإدارية المدربة والمؤهلة عن جدارة لتنظيم أكبر الأحداث والمناسبات العالمية وأصبح لدينا أيضاً رصيداً من الشباب المتطوعين القادرين على المساهمة في تنفيذ مختلف مهام تنظيم واستضافة المنافسات والبطولات، وأن كل هذا لم يأتي من فراغ ولكنه نتيجة جهود مضنية وفكر جديد لوزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية التي وضعت الرياضة المصرية في مكانة غير مسبوقة.

واختتم حديثه وزير الشباب والرياضة، بأن الماراثون يمثل أحد تلك المناسبات التى نحرص على استضافتها فى مختلف المدن المصرية ودائماً ما تنتظرها الجماهير المصرية عاماً بعد عام كاحتفالية قومية شعبية رياضية يشارك فيها الآلاف من جميع أفراد الأسرة المصرية ومن جميع الطوائف والفئات.

من جانبه، أكد الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري عمق العلاقات والمحبة الكبيرة بين الإمارات ومصر، متوجهًا بالشكر والتقدير والامتنان لكافة الجهات المساهمة فى تنظيم ودعم نجاح هذا السباق الخيري، وخاصًة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكافة أعضاء اللجنة العليا للسباق، مع كافة الأمنيات بالتوفيق للمشاركين في النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري.

وعبر السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، عن سعادتها، بالتواجد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة : "لقد حظيت مصر بمكانة خاصة في قلب المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أحب مصر فأحبه المصريون.. لذلك فقد وجدنا الاهتمام والحرص غير المسبوق من كافة الجهات والمسؤولين المصريين لإنجاح هذا السباق.. الذي استطاع خلال دوراته السبع السابقة أن يعكس المكانة المتميزة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودولة الإمارات، في قلوب وعقول أبناء الشعب المصري الشقيق".

وينطلق الماراثون من أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤورًا بساحة الشعب، وحي المال والأعمال، وحي الوزارات، وتنقسم سباقات الماراثون إلى ٤ كم، بجانب السباق الرئيسي لمسافة ١٠ كم.