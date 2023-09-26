الزمالك يواصل استعداداته لموقعة أرتا سولار الجيبوتي.. صور

واصل فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لموقعة أرتا سولار الجيبوتي، يوم السبت المقبل في كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

من تدريب الزمالك اليوم

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية و استشفائية على هامش المران .

وحصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

أوسوريو من تدريب الزمالك اليوم

وشارك أحمد فتوح الظهير الأيسر في جزء من التقسيمة الفنية لمران اليوم، كما شهد التدريب مشاركة الرباعي عمر جابر ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا و حمزة المثلوثي لاعبو الأبيض، استعدادا لمواجهة أرتا سولار وذلك بعد غياب الرباعي عن مباراة الفريق أمس للإيقاف وأسباب فنية .

من تدريب الزمالك اليوم

وكان الزمالك قد تعادل مع فريق المقاولون العرب مساء أمس الاثنين بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكاس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0