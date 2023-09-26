ثقافة المنوفية تستعرض إبداعات الأطفال خلال ورش الصيف

نظمت الإدارة العامة لثقافة المنوفية معرض "نتاج الورش الصيفية للأطفال" ضمن المبادرة الصيفية ثقافتنا في اجازتنا بقاعة المعارض بقصر ثقافة شبين الكوم بالتعاون مع ملتقى الجمهورية للفنون البصرية.

افتتح المعرض أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية والدكتور شوقى دسوقي كلية الفنون التطبيقية ببنها والأستاذ الدكتور خالد رشدى كلية التربية النوعية بأشمون والفنان حلمى جاد والفنانة ريهام الكاشف معربين عن مدى سعادتهم عن المستوى المتقدم للأطفال وموهبتهم المتميزة في التعبير واستخدام الألوان لإنتاج تلك الأعمال الرائعة.

وعلى مسرح قصر ثقافة شبين الكوم تم تكريم عدد من المواهب الصغيرة عن أعمالهم الفنية المتميزة في المعرض كما تم تكريم أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية لحرصه الدائم على العمل الثقافي وتقديم مثل هذه النماذج المشرفة من المواهب في مجالات مختلفة وكذلك هالة الشامي مدير الإدارة الثقافة داليا فارس مدير قصر ثقافة الطفل ومحمد الزينى ورضا كامل.

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