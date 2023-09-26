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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

العاصمة الإدارية تشهد عروضًا من الأردن وبولندا والكونغو بملتقى "أولادنا"

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شهدت ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عروضًا فنية للفرق المشاركة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة مؤسس الملتقى سهير عبدالقادر.

وشارك في العروض فريق "أولادنا"، حيث قدموا عرضا استعراضيا على أغنية "شكرا" للفنانة صفاء أبوالسعود، وفريق "عزيمتنا" من الأردن، وفريق "مالي جورزوياسكي" من بولندا، وفريق "ليبوبرد" من الكونغو، وانتقلت الفرق المشاركة في العروض بأتوبيس "أولادنا" المكشوف، ولقيت العروض تفاعلا كبيرا من الحضور.

وحرصت الفرق الفنية المشاركة على التقاط صور تذكارية بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، كما زار "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة، النصب التذكارى وحى الحكومة وغيرها من معالم العاصمة الجديدة.

وأقيمت فعاليات اليوم بحضور أعضاء لجان التحكيم الفنية، برئاسة الدكتور أشرف رضا نائب رئيس مؤسسة "أولادنا".

وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

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ملتقى أولادنا العاصمة الإدارية ملتقى اولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة
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