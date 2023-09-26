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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ناصر أبو طاحون رئيسا للجنة نقابة الصحفيين بالغربية والدمياطي والشرقاوي وكيلان

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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فاز الكاتب الصحفي الكبير ناصر  ابو طاحون برئاسة لجنة نقابة الصحفيين بالغربية بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي عقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين.
وكانت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي قد أجرت انتخابات اللجنة بحضور وإشراف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة والكامل الصحفي هشام يونس وكيل النقابة بحضور الجمعية العمومية للصحفيين بالغربية. 
وترشح على منصب رئيس اللجنة الزملاء ناصر ابو طاحون وسامح وهبي وفاز ابو طاحون بأغلبية مطلقة بعدد 17 صوتا مقابل 4 أصوات للزميل سماح وهبي. 
وفاز بمنصب الوكيلين بالتزكية الزملاء غريب الدماطي ومصطفي الشرقاوي.

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الجمعية العمومية الكاتب الصحفي خالد البلشي نقابة الصحفيين وكيل النقابة الصحفي خالد البلشي
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