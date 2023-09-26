وزيرة الثقافة: تنفيذ مشروع "سينما الشعب" مهم لتوصيل الخدمة السينمائية للمناطق المحرومة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هناك عددا من المشروعات المختلفة والتي تم تنفيذها خلال الـ 9 سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروع سينما الشعب وهو مشروع مهم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوصيل الخدمة السينمائية إلى المناطق المحرومة، خاصة الفكرة، حيث إدخال الثقافة السينمائية".

وأضافت "الكيلاني" في كلمتها خلال جلسة بناء الإنسان خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس السيسي، أن المشروع قد بدأ في عام 2019 ووصل إلى 21 دار سينما في 19 محافظة حتى الآن، موضحًا أنه تم تقديم عروض 910 ليالي عرض ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال من خلال فرق مسرحية بسيطة في القرى، وتقدم خدمة ثقافية متمثلة في برامج، وعروض مسرحية لتنمية الوعي ودعم الإدراك بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية".

وتابعت، أن مشروع المسارح المتنقلة كانت تكلفته حوالي 26 مليون جنيه، وتم التنفيذ مع وزارة الإنتاج الحربي، ويتم التعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، موضحة أنه جار الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعا بتكلفة 4.6 مليار جنيه ليصل إجمالي الاستثمار في القطاع 8.2 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تنفيذ التطوير الشامل في المؤسسات والمنشآت الثقافية في جميع محافظات الجمهورية، وزيادة عدد قصور الثقافة وتم تطوير 35 مكتبة و19 متحفا".