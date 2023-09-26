راحة لحسام عبدالمجيد من تدريب الزمالك بسبب الإصابة

حصل حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر خضوع حسام عبدالمجيد لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد تعادل مع فريق المقاولون العرب مساء أمس الاثنين بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكاس الكونفيدرالية الإفريقية يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0 .