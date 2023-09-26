ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة المتوقع أمام مايوركا

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة فريق برشلونة أمام مضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مايوركا المباراة على ملعبه " إيبيروستار" في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ضمن الجولة السابعة من الليجا.

وتشير تقارير صحفية إلى أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة سيدفع باللاعب أوريول روميو في الوسط بدلا من فرينكي دي يونج بعد إصابة الأخير التي تعرض لها أمام سيلتا فيجو في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: جافي - إلكاي جوندوجان - أوريول روميو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

وفاز برشلونة في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين،

في طريقه نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة، في حين يأتي ريال مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.