المصرية للتنشيط السياحي تعلن افتتاح فعاليات احتفال يوم السياحة العالمي

افتتحت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، فعاليات إحتفالية اليوم العالمي للسياحة بمركز الحرية للإبداع.

وأعلنت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة، بدءا من اليوم حتى يوم 30 سبتمبر، بحضور الدكتورة إيناس دياب مديرة مركز الحرية للإبداع، والقنصل يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، وعدد من الفنانين ورموز المجتمع السكندري ومؤسسات المجتمع المدني، لتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لخدمة السياحة السكندرية.

قالت العرجاوي إن اليوم العالمي للسياحة، الذى ترعاه منظمة السياحة العالمية منذ العام 1980 يعد حدث هام لتجميع كافة الأطراف والشركاء لتعزيز فرص التعاون والمشاركة من أجل تحقيق شعار الإحتفالية "السياحة والاستثمار الأخضر".

تابعت العرجاوي أن العالم أجمع في حاجة ماسة من أجل تسخير القطاع السياحي بما لديه من إمكانيات مستدامه لخدمة الإنسان في مختلف المجالات الحياتية، من أجل مستقبل واع لمواجهة التغيرات العالمية.

اكملت مدير عام التنشيط السياحي، أن هذا لن يتحقق إلا بالتفاهم المتبادل وتكاتف مؤسسات المجتمع بمختلف الحكومات والهيئات والمؤسسات حول محاور مشتركة لتنمية القطاع السياحي برؤى جديدة تتفق مع شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

واكدت العرجاوي على أن للإسكندرية مكانتها الخاصة سياحيا لدى زوار المدينة الساحلية من السياحة الداخلية والخارجية، ولديها مقومات متعددة الأغراض السياحية إلا إنها مازالت بحاجة للأفكار المتجددة لتكون في المكانة التي تستحقها،

وأكدت أن للسياحة قوة مؤثرة لخلق حلقة وصل لتحقيق دورا محوريا في حياة الفرد والمجتمع، وتحقق تأثير فعال للتحديات العالمية في الطوارىء المناخية وتعزيز سبل الإقتصاديات

قدمت الدكتورة داليا سارى اخصائى السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعريف عن شعار اليوم العالمي للسياحة، هذا العام عن" الاستثمار الأخضر" والتحول من السياحة بالفكر التقليدى إلى السياحة قطاع من الإقتصاد الأخضر وذلك من خلال الاستثمار الأخضر فى المنشآت السياحية والاستثمار والتدريب الأخضر للعنصر البشري.

وشاركت مدير عام التنشيط السياحي الجمهور السكندري، فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للسياحة، ليتضمن إفتتاح سيمبزيوم كيمت وهو عبارة عن الرسم على أشرع المراكب بأحد الشواطيء الخاصة "شاطيء هيلتون كورنيش"، وحفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافي الروسي بحضور بافيل كيديسيوك مدير المركز، ثم إفتتاح مهرجان الطعام food festival بالتعاون مع القنصلية الصينية والمبكز الثقافي الروسي، وورش يدوية للأطفال وختام مهرجان الرسم "سيمبزيوم كيمت".

لتواصل فعاليات يوم السياحة العالمي بجولة للتعرف بشارع فؤاد أقدم شوارع الإسكندرية وصولا إلى المتحف اليوناني الروماني، بحضور ضيفة الشرف السيدة نعمة النقيب سفيرة السياحة بالإذاعة، لتختتم الفعاليات بحفل فني بداخل أروقة دار الأوبرا "مسرح سيد درويش".

وفي نهاية حفل الإفتتاح كرمت الدكتورة أمل العرجاوي، مجموعة من المشاركين في ترك بصمة فنية في احتفال اليوم العالمي للسياحة تقديرا لجهودهم لإثراء الفكر والوعي السكندري.