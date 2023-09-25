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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية طريق ذو اتجاهين تزداد خطورته

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ترى أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية "طريق ذو اتجاهين تزداد خطورته.

ووصف بلينكن - في تصريحات خلال منتدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، الزيارة الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، إلى روسيا بأنها دليل على "تهديدات /بيونج يانج/ للأمن الأوسع نطاقا.

وأشار إلى أن روسيا تسعى للعثور على المعدات، والإمدادات والتكنولوجيا لصراعها ضد أوكرانيا وأن كوريا الشمالية تبحث عن المساعدة لتعزيز وتطوير برامجها الصاروخية.

وأضاف بلينكن - خلال المنتدى الذي يجمع بين مسئولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية - "نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء الآخرين لتسليط الضوء على السبل الخطرة التي يهدد بها التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية على السلام والأمن العالميين".

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أنتوني بلينكن الولايات المتحدة روسيا كوريا الشمالية
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