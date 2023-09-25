وزير الخارجية الأمريكي: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية طريق ذو اتجاهين تزداد خطورته

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ترى أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية "طريق ذو اتجاهين تزداد خطورته.

ووصف بلينكن - في تصريحات خلال منتدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، الزيارة الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، إلى روسيا بأنها دليل على "تهديدات /بيونج يانج/ للأمن الأوسع نطاقا.

وأشار إلى أن روسيا تسعى للعثور على المعدات، والإمدادات والتكنولوجيا لصراعها ضد أوكرانيا وأن كوريا الشمالية تبحث عن المساعدة لتعزيز وتطوير برامجها الصاروخية.

وأضاف بلينكن - خلال المنتدى الذي يجمع بين مسئولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية - "نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء الآخرين لتسليط الضوء على السبل الخطرة التي يهدد بها التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية على السلام والأمن العالميين".