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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بخريجي الثانوية العامة بفرنسا

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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احتفلت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الإرثوذكس بأبنائها الناجحين في شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، للسنة الثامنة على التوالي، بحضور الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمطرية وحلمية الزيتون.

كما حضر عدد من الآباء الكهنة وأولياء الأمور وأُسر الناجحين وعدد من الشعب، وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات المتنوعة كانت من بينها كلمات للآباء الأساقفة لتهنئة الناجحين وتشجيعهم على التقدم في الحياة الروحية والعلمية والعملية.

 

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أسقف الإيبارشية الأنبا سيداروس الأنبا بيجول إيبارشية باريس الانبا مارك
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