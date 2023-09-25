الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بخريجي الثانوية العامة بفرنسا

احتفلت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الإرثوذكس بأبنائها الناجحين في شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، للسنة الثامنة على التوالي، بحضور الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمطرية وحلمية الزيتون.

كما حضر عدد من الآباء الكهنة وأولياء الأمور وأُسر الناجحين وعدد من الشعب، وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات المتنوعة كانت من بينها كلمات للآباء الأساقفة لتهنئة الناجحين وتشجيعهم على التقدم في الحياة الروحية والعلمية والعملية.