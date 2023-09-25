ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف غدا

الصحفيين تحتفل بمولد
الصحفيين تحتفل بمولد النبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحيى الشيخ محمود التهامي، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان " الليلة المحمدية".

يقام الحفل تحت رعاية قناة الحياة غدا الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر، على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويشدوا التهامي بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله من بينها " قمر سيدنا النبي، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

الحفل يحضره الزملاء الصحفيين وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما سيتم وضع شاشة عرض خلال الحفل بالدور الرابع بمبنى النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

ads
ذكرى مولد النبوي الصحفيين
ads