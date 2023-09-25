التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف غدا

يحيى الشيخ محمود التهامي، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان " الليلة المحمدية".

يقام الحفل تحت رعاية قناة الحياة غدا الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر، على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويشدوا التهامي بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله من بينها " قمر سيدنا النبي، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

الحفل يحضره الزملاء الصحفيين وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما سيتم وضع شاشة عرض خلال الحفل بالدور الرابع بمبنى النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.