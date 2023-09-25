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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة القاهرة: اهتمام الحكومة بالصناعات المعدنية تؤكد علي توطين الصناعة

إجتماع رئيس مجلس
إجتماع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس غرف الصناعات المعدنية
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أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أمس الاحد، لعرض رؤيتهم فيما يتعلق بتعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير خطوة مهمة وداعمة لهذه الصناعة وتؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة المصرية.
وأشاد "العشري" بما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي بتبني خطط التنمية والتطوير، وتعميق التصنيع، وزيادة معدلات الانتاج، ورفع معدلات التصدير في هذا القطاع.
كما أشاد "العشري" أيضا بإهتمام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وتأكيده علي الأهمية القصوى للصناعات المعدنية، سواء منتجًا نهائيًا أو كونها مكونًا رئيسيًا في صناعات أخرى.
وأبدي "العشري" تفاؤله الكبير بعد هذا الاجتماع متوقعًا أن تحدث طفرة تنموية كبيرة علي صعيد تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات المعدنية في ظل هذا الاهتمام الحكومي الكبير، والسعي إلى تسهيل اجراءات تعميق هذه الصناعة قائلا " إن هذا الاجتماع في حد ذاته يعتبر خطوة هامة نحو التنمية والتطوير  " في ظل اهتمام وتبني الحكومة رؤية ومطالب ومقترحات أصحاب هذا القطاع المهم علي الصعيدين المجتمعي والاقتصادي.

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ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية غرفة الصناعات المعدنية زيادة معدلات الإنتاج توطين الصناعة المصرية تعميق التصنيع المحلي
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