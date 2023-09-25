متحدث "يونيفيل": ما زلنا نتحقق بشأن الخط الأزرق بالتنسيق مع الجيش اللبناني.. فيديو

قال متحدث قوات يونيفيل في لبنان أندريا تيننتي، إنّ هناك الكثير من التوترات حول الخط الأزرق في بعض المناطق التي تمّ المناقشة حولها، موضحًا: " ما زلنا في عملية التحقيق بشأن الخط الأزرق، وهذا الخط مهم للغاية".

وأضاف تيننتي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قوات يونيفيل ستخفض التصعيد بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، ونلعب دورا في تقليل التوترات ونعمل على وجود تنسيق لإحداث تفاهم بين الطرفين حتى يتم حل الأمر والتأكد من وجود الأمن والسلام في هذه المنطقة".

وتابع: "لدينا وجود منذ وقت طويل في هذا المكان، وهناك جنود من 48 دولة يعملون معا وفقا لمبادئ معينة تهدف إلى الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة، ووجودنا في الأرض يعد أحد الأمور التي تضمن الأمن في هذه المنطقة، ولدينا أكثر من 50 نشاطا في اليوم لحفظ السلام على نحو مستدام ومنتظم، ونتأكد من أن ذلك يحدث بقيادتنا والتنسيق مع القيادة اللبنانية للقضاء على الكراهية وأي توترات".