بدء البرنامج التدريبي للتنمية المهنية لمعلمي بورسعيد

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الاثنين، انطلاق البرنامج التدريبي للتنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي على مستوى المحافظة.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي نتاج التعاون المثمر مع مؤسسة Discovery Education على النظام التعليمي الجديد (Education 2.0) ويجر بنظام البث المباشر بقاعة التعليم عن بُعد بديوان المديرية.

وأضافت أن التدريب سيكون في الفترة من الاثنين الموافق 25 وحتى الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري لعدد ثلاث إدارات تعليمية على ان تستكمل باقي الإدارات الست الاخرى في توقيت لاحق قبل بدء العام الدراسي الجديد.