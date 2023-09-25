اليوم.. الاتحاد السكندري يواجه الحمام وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، تجربة ودية أمام الحمام، مساء اليوم الإثنين ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات لقاء الإسماعيلي المرتقب في الدوري الممتاز.

ويستعد الاتحاد السكندري لموقعة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

ومن جانبه، يسعى طارق العشري وجهازه المعاون خلال ودية اليوم أمام الحمام، لتجهيز جميع اللاعبين ،ضمن استعدادات لمباريات الفريق الرسمية خلال مشاركته بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف دون رد سجله مابولولو، خلال منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .