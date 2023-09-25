محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٥٠ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ القاهرة أن يوم السادس من أكتوبر سيظل شاهدًا على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم.