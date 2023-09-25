طلب إحاطة بشأن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، بشأن معاناة الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة في وجود أماكن ببعض الكليات بالجامعات.

وأشار النائب، إلى أنه يوجد عدد كبير من أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة الصم والبكم من مراكز أبو حمص، إدكو، كفر الدوار، ودمنهور بمحافظة البحيرة، لا يوجد لهم مكان إلا فى كليه التربية النوعية بالنوبارية، قائلا: “وهذا المكان على مسافة بعيدة عنهم، ويمثل مشقة على الطلاب، وكذلك الأباء الذين يضطرون لاصطحاب أبنائهم فى الذهاب والإياب نظرا لظروفهم الصحية”.

وأوضح زين الدين، أنه بالسؤال عن البديل تم الإفادة، بأن كيله الآداب جامعة دمنهور يمكنها أن تقبل طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة حال توفر مترجم لديها، ولذلك فيإن الحل في أمرين، إما أن يتم توفير مترجمين فى كليه النوبارية من سكان دمنهور، وأن تستعين بهم الكلية دون تكلفة إضافية، أو أن يتم تعيين مترجم جديد لهم.

وتابع عضو مجلس النواب: “مشكلة طلاب محافظة البحيرة مثال على ما يعانيه أغلب الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية في وجود مكان ملائم لإعاقتهم من ناحية، أو توفير المتطلبات الخاصة لتسهيل دراستهم من ناحية أخرى”.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة بضرورة التركيز على حل هذه الإشكالية، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الدراسة الجامعية، وإتاحة أكثر من مكان في الجامعات على مستوى الجمهورية.