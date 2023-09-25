رئيس "الشيوخ" يهنىء السيسى بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء نص البرقية كالتالي :

الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس ، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ،الذي هدى الله به الى الخير ، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخى وفضائل الاخلاقظ، وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم ، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.