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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "الشيوخ" يهنىء السيسى بذكرى المولد النبوي الشريف

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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء نص البرقية كالتالي :

 الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس ، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ،الذي هدى الله به الى الخير ،  وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخى وفضائل الاخلاقظ، وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم ، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.     

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- المولد النبوي الشريف رئيس مجلس الشيوخ - الرئيس عبدالفتاح السيسي
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