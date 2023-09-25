السيسي يشهد جلسة حوارية حول البنية التحتية وجهود التنمية الشاملة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة حوارية خلال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تضم متحدثين البنك ووزراء المالية ورجال أعمال، للحديث عن البنية التحتية واهميتها وجهود التنميه الشاملة والمستدامة في العالم وأهمية القطاع الخاص في المشاركة في استثمارات البنية التحتية.

وكان افتتح اليوم المؤتمر السنوي لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدي البنك الآسيوي وعدد من وزراء الحكومة المصرية و106 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية و3 آلاف زائر.

وتحرص مصر على توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ علي نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة، وتستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل".