النيجر تحظر أي طائرة فرنسية من التحليق في مجالها الجوي

أعلنت السلطات في النيجر، فرض حظر على الطائرات الفرنسية من التحليق فوق المجال الجوي للبلاد، بحسب بيان نُشر على موقع وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر (ASECNA).

وأشار البيان الصادر في وقت متأخر من أمس السبت -بحسب ما نقله موقع "فرانس 24" الإخباري الفرنسي اليوم الأحد- إلى أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، بما في ذلك طائرات الخطوط الجوية الفرنسية".

وأضاف البيان أن المجال الجوي للنيجر سيظل مغلقا أمام "جميع الرحلات الجوية العسكرية والعملياتية وغيرها من الرحلات الخاصة" ما لم يتم الحصول على إذن مسبق.

وفي تعليق على بيان سلطات النيجر، ذكرت الخطوط الجوية الفرنسية لموقع "فرانس 24"، أنها "لا تحلق فوق المجال الجوي للنيجر".

وكانت النيجر قد أعادت فتح مجالها الجوي في 4 سبتمبر الجاري أمام الرحلات التجارية بعد إغلاقه لنحو شهر، وذلك بعد أن أغلقته في 6 أغسطس الماضي بسبب "التهديد بالتدخل من الدول المجاورة"، عقب إنقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطيح به في 26 يوليو الماضي.