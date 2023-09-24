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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي بهدف نظيف في عقر داره بالدوري

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري مواليد ٢٠٠٣
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الاتحاد السكندري 2003 يفوز على الأهلي   بهدف نظيف في عقر داره

فاز فريق الاتحاد السكندري لكرة القدم مواليد 2003 على مضيفه الأهلي بنتيجة  1/0 بملعب النادي الاهلي بمدينة نصر فى اطار منافسات دورى الجمهورية.

سجل هدف اللقاء الوحيد عمرو مطاوع.

يقود  عصام ربيع الفريق السكندري ،خلال منافسات دروي الجمهورية .

وفى مباراة مثيره نجح فريق الاتحاد السكندري فى أحرز هدف المباراة الوحيد فى الشوط الأول وقام عصام ربيع ايقاف خطوره الاهلى بتضيق المساحات ومراقبه مفتاح الاهلى ليتمكن من الخروج بالمباراه لبر الأمان وتحقيق فوز غالى ومستحق على الأهلى على ملعبه.

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الأهلى الاتحاد السكندري مواليد ٢٠٠٣ دوري الجمهورية الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي
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