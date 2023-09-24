زمالك 2003 يهزم سموحة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003، على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: محمد صلاح هدفين، عبدالله محمد وحازم أسامة بواقع هدف لكل منهما.

وسيطر لاعبو الزمالك على كل مجريات المباراة وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل أربعة أهداف، مع وجود فرص عديدة أخرى محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

ويمتلك زمالك 2003 بعد الفوز اليوم 12 نقطة متصدرا جدول ترتيب المسابقة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وسموحة بنفس الرصيد بالمركز الثالث.

وحضر اللقاء إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني، بجانب أعضاء اللجنة الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.

ويقود فريق الزمالك 2003: محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبد الواحد إداريا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل ورفعت حمدي مسئولا للمهمات.