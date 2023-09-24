معتز هشام يشارك متابعيه الإعلان الرسمي لفيلم سكر .. أول فيلم ميوزيكال بالعالم العربي

نشر النجم الصاعد معتز هشام الإعلان الرسمي لفيلم سكر الذي يشارك في بطولته مع النجمة ماجدة زكي ومجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي، وهو أول فيلم ميوزكال في العالم العربي من إنتاج MBC Studios بالتعاون مع شركة أروما وإخراج تامر مهدي، والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية ابتداءً من 12 أكتوبر المقبل.

وقد نشر معتز هشام الإعلان الرسمي للفيلم متبوعاً بجملة يبدو أنها مقتطفة من أحداث الفيلم، كتب فيها "من سوى طارق يحمينا"، حيث يقوم معتز بدور فتى يدعى طارق وهو من أيتام الدار ويحب كرة القدم ويحلم بأن يصبح نجماً مشهوراً فيها.

تدور أحداث فيلم سكر حول مجموعة من الأطفال في دار للأيتام يحاولون التكاتف معاً للتغلب على ظروف حياتهم الصعبة ويحلمون بمستقبل أفضل في ظل إدارة قاسية للدار، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل للكاتبة الأمريكية جيني ويستر والتي تم تحويلها من قبل لرسوم متحركة، كتب السيناريو والحوار هبة مشاري حمادة، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى بالاشتراك مع أحمد سعد، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم والممثلين الشباب من مختلف بلدان العالم العربي، من بينهم الممثل الكوميدي محمد ثروت وعباس أبو الحسن، حلا الترك، ريهام الشنواني، هاجر محمد، محمد جربي، ياسمين العبد، هاجر الشنواني وياسر الطوبجي.

أحدث أعمال معتز هشام مشاركته في بطولة الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ؟! أمام النجمة نيللي كريم، والذي عُرض مؤخراً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة. سبقه مسلسل وعد إبليس أمام عمرو يوسف، والمسلسل تصدر اهتمامات الجمهور في السوشال ميديا ومحركات البحث خلال عرضه على منصة شاهد في 2022.

وفي السينما، تعد أحدث الأعمال التي شارك معتز في بطولتها فيلم الإثارة 11:11 أمام النجمين إياد نصار وغادة عادل، وكذلك فيلم الرعب النفسي قبل الأربعين.

معتز هشام ممثل مصري شاب أسس مسيرة فنية بأدوار مميزة ذات أبعاد نفسية مركبة في أعمال ناجحة، وقد لفت إليه الأنظار بأول ظهور له بشخصية السلطان العثماني سليم الأول أثناء مرحلة طفولته في مسلسل ممالك النار، كما شارك في مسلسل أبو عمر المصري، بدور ابن النجم أحمد عز، وفي الموسم الأول من مسلسل الاختيار أمام أمير كرارة وأحمد العوضي، ثم القاهرة: كابول، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبنفس العام كان بطل حكاية شبح البدروم ضمن مسلسل الرعب خارج السيطرة.