محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا مدارس" بميدان العارف بالله

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، معرض " أهلا مدارس " بميدان العارف بالله بحي غرب مدينة سوهاج، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج .

وأعرب الفقي عن شكره لجميع المشاركين في المعرض والقائمين عليه، مشيرا إلى أن المعرض يقدم جميع المستلزمات المدرسية بجميع أنواعها من " شنط، وملابس، وكراسات، وأقلام "، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، لافتا إلى أن المعرض يأتي في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسرة السوهاجية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمعرض، وعارضي السلع الغذائية والتموينية، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المعرض، واطمأن منهم على جودة المنتجات المعروضة، ومدى رضاهم عن الأسعار بالمعرض، ونسب التخفيضات، موجها مسئولي الغرفة التجارية، ومديرية التموين، بالتوسع في إنشاء معارض " أهلا مدارس " بجميع مراكز ومدن المحافظة .