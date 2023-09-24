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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

العمل: تعزيز مهارات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية تنسيقا مع الجانب الإسباني

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
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نظمت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، ووزارة العمل المصرية، ورشة عمل لبناء القدرات لمدة ثلاثة أيام بدعم من وزارة العمل والتنمية الإسبانية.

وفي إطار مشروع (CONMIGO) الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه إسبانيا، قدمت الورشة لمفتشي العمل المصريين المعرفة اللازمة لإجراء عمليات تفتيش فعالة ومكافحة العمالة غير المعلنة والاستغلالية.

وأدارت الجلسة الافتتاحية السفيرة نائلة جبر، رئيسة لجنة التنسيق الوطنية، التي أكدت على ضرورة وحساسية الجرائم المتعلقة بالهجرة.

خلال الدورات التدريبية، قامت لجنة مكونة من خبراء إسبان ومصريين بتزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والاستراتيجيات المؤسسية ذات الصلة، بما في ذلك أساليب التوظيف العادل.

وفي الحفل الختامي، أكد السفير الإسباني في مصر، ألفارو إيرانزو، على أهمية هذا التعاون المؤسسي، والعمل الحاسم الذي يقوم به مفتشو العمل في هذه المسائل.

مشروع CONMIGO مخصص لتحسين إدارة الهجرة في مصر. تتشرف وكالة التعاون الإسبانية بالعمل بشكل وثيق مع NCCPIM وTIP لتطوير قدرات جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل جعل الهجرة قوة دافعة للتنمية. تستخدم أنشطة المشروع نهجا متعدد الأبعاد لإدارة الهجرة بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

 

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