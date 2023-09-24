ظهور نادر لأخطبوط "دامبو" على عمق غير متوقع

رصدت مركبة تعمل عن بعد شمالي المحيط الهادئ، أخطبوط من نوع نادر يدعى "دامبو" على عمق حوالي 2665 مترًا، علما أن هذا النوع يعيش في مناطق أعمق.

ظهر الأخطبوط الذي بدا شبيها للشخصية الرئيسة في فيلم "دامبو" الذي تم إنتاجه عام 1941، وهو يستخدم زعنفتيه اللتان تشبهان الأذنين للسباحة.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، في فيديو نشره على "يوتيوب" حساب "EVNautilus" المتخصص في اكتشاف المحيطات، كتب الحساب: "يبدو أن هذا الأخطبوط دامبو كان في حالة مزاجية ظهرت من خلال انعكاس ضوء تقنيتنا".

جدير بالذكر أن تم اكتشاف أخطبوط دامبو عام 1999، ويوجد منه 37 فصيلة، ويعتمد في غذائه على الرخويات والقواقع والقشريات، ويبلغ متوسط عمره من 3 إلى 5 سنوات.

ويعيش هذا الأخطبوط في أعمق نقطة في مياه المحيط، أي 7 آلاف متر تحت سطح الماء، وليس لديه كيس حبر على عكس الأخاطب الأخرى، ويفتقر إلى القدرة على تغيير لونه مثل بعض الأنواع الأخرى من العائلة ذاتها.