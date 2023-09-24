تعليم «الفسيفساء» في ثقافة الأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر، مجموعة متنوعة من الورش الفنية، ضمن الأسبوع الأخير في المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج عمل وزارة الثقافة.

وفي هذا السياق نفذ دكتور محمد ربيع - من معهد ترميم الآثار ورشة لتعليم فن الفسيفساء، ونفذت رنا محمد ورشة تصميم ورود مجسمة بخامات معاد تدويرها.

العصي الخشبية

وأقامت مشيرة طلعت ورشة عمل برواز باستخدام العصي الخشبية، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل اكسسوارات بالخرز، كما أقام الفرع ورشة لتعليم الطباعة بالألوان المائية تدريب شيماء سعيد، تلاها محاضرة بعنوان «معامل التأثير على الألوان الزيتية» حاضرتها دكتور نجلاء بدوي.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة سوسن عبد الرحيم، شهد الفرع عدة بروڤات ضمن خطة إعداد فرقة إنشاد ديني، بالإضافة إلى تدريبات عزف لأنشودة «محمد نبينا» إشراف طه حساني، وورشة لتصميم عروسة المولد باستخدام الأقمشة الملونة، لشيماء مرجان احتفالا بالمولد النبوي الشريف.