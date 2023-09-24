مدرب الزمالك يستقر على ضم عواد لقائمة مباراة المقاولون

كشف مصدر بنادي الزمالك، موقف محمد عواد حارس الفريق من الانضمام للقائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب غدا الإثنين.

وأكد مصدر داخل النادي في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أن محمد عواد تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن مباريات الزمالك، وبات جاهزا بشكل بدني وفني مميز.

وأضاف: أوسوريو مدرب الزمالك استقر على ضم عواد إلي قائمة مباراة الزمالك والمقاولون، على أن يجلس احتياطيا للحارس محمد صبحي، خاصة وأن عواد يعود بعد غياب عن المباريات لفترة ليست بالقصيرة.

ويدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأحد، في معسكر مغلق؛ وذلك استعدادًا لموقعة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز.

وينتظم الفريق الأبيض في المعسكر المغلق بعد الانتهاء من التدريب الختامي، ثم يعلن أوسوريو القائمة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا؛ لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين.

وكان فريق الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2-2 على ملعب الدفاع الجوي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وينافس الزمالك هذا الموسم على أكثر من بطولة محلية وأفريقية، وأبرزهم الدوري الممتاز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ويواجه انتقادات في الفترة الحالية بسبب طريقة اللعب لكنه متمسك بوجهة نظره الفنية بتطبيقها بمباريات الزمالك.