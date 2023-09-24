الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل أتلانتا لمواجهة كاليارى

أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتلانتا، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره كاليارى، بعد قليل على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلانتا كالتالى:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: جيورجيو سكالفيني، بيرات ديمسيتي، سياد كولاسيناك.

خط الوسط: دافيد زاباكوستا، مارتن دي رون، إيديرسون، ماتيو روجيري، تيون كوبمينرس.

خط الهجوم: شارل دي كيتيلاري، أديمولا لوكمان.



ويحتل فريق أتلانتا المركز الـعاشر برصيد 6 نقاط، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 19 برصيد نقطتين.

