ads
الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل أتلانتا لمواجهة كاليارى

اتلانتا
اتلانتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتلانتا، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره كاليارى، بعد قليل على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أتلانتا كالتالى:
حراسة المرمى: خوان موسو.
خط الدفاع: جيورجيو سكالفيني، بيرات ديمسيتي، سياد كولاسيناك.
خط الوسط: دافيد زاباكوستا، مارتن دي رون، إيديرسون، ماتيو روجيري، تيون كوبمينرس.
خط الهجوم: شارل دي كيتيلاري، أديمولا لوكمان.

ويحتل فريق أتلانتا المركز الـعاشر برصيد 6 نقاط، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 19 برصيد نقطتين.
 

ads
الدورى الإيطالى تشكيل فريق أتلانتا أتلانتا كاليارى
ads