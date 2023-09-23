انطلاق مبادرة «أنت الحياة» في السويس

استقبل مركز شباب قرية «العمدة» في السويس، اليوم السبت، أولى فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمبادرة «أنت الحياة».

تقام مبادرة «أنت الحياة» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتستمر لمدة ستة أيام حتى 28 سبتمبر الحالي.

أضرار الزواج المبكر

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان «أضرار الزواج المبكر وأثره على المجتمع»، وأشارت خلالها عبير علي، مدير عام بالمجلس القومي للسكان، إلى أن الزواج المبكر يتسبب في حدوث عدد من المشكلات الصحية، مؤكدة ضرورة زيادة حملات التوعية التثقيفية بأضراره، مع الاهتمام بالتعليم لدوره الكبير في تغيير مسار وفكر الإنسان وانعكاسه الإيجابي على المجتمع.

التربية الصحيحة للأطفال

وعقدت محاضرة أخرى بعنوان "التربية الصحيحة للأطفال" تناولت بها دكتور فاطمة يوسف استشاري أسري تربوي بجامعة القاهرة، سبل تربية الأبناء مع ذكر العديد من المناهج التربوية لتقويم الأطفال واتباع السلوكيات الصحيحة، وأوضحت أنه كلما تم البدء مبكرا كلما كانت النتائج أفضل، وفي الختام تم فتح تم باب النقاش مع سيدات القرية.

فرقة كورال السويس القومي

وشهدت الفعاليات المنظمة بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتور حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، عرضا فنيا لفرقة كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، تغنت خلالها بأجمل الأغاني الطربية والوطنية، كما أقيمت ضمن الفعاليات المنفذة بإشراف فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ورشة رسم على الوجوه للأطفال وسط بهجة وسرور وتجاوب منهم، بجانب ذلك تم تدشين معرض كتب تضمن أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، وإصدارات النشر الإقليمي، واختتم اليوم الأول بورش حرفية لتصنيع منتجات حلي وأشغال الجلود.