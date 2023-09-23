حذف حسابها على «تويتر» .. شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد الشاعر

تقدمت النجمة شيرين عبدالوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر؛ وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمي على تويتر، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم «sherine abd-wahab»، وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح، ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله .

وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته "محمد الشاعر" بوصفه الأدمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب بإنشاء أكونت بيزنس علي الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به؛ وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الأرباح، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وفي النهاية التمس محامي شيرين عبدالوهاب من النائب العام بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقًا قضائيًا حفاظًا على كافة حقوق الشاكية، وحرصًا على أموالها، وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.