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السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«هيئة الدواء» تنظم الاحتفال الدوري لتكريم العاملين الأكثر تميزًا.. صور

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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نظمت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، الاحتفال الدوري الخاص بتكريم العاملين الأكثر تميزاً بالإدارات المركزية المختلفة التابعة للهيئة، بالتزامن مع اليوم العالمي للصيدلي، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والسادة رؤساء الإدارات المركزية والمعاونين بالهيئة.

وأكد رئيس الهيئة أن التكريم يأتي تقديراً لمجهودات العاملين المكرمين، وتوجه بالشكر لهم ولكافة العاملين بالهيئة على مختلف أوجه الجهد المبذول وانعكاسه بنتائج ومردود إيجابي في مجالات عمل الهيئة.

وثمن رئيس الهيئة مجهودات العاملين التي أسهمت في النهوض بالقطاع الدوائي، وتسريع وتيرة تعميق صناعة الدواء في مصر، والمساهمة في تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة،  وانعكاس ذلك الإيجابي على توافر دواء آمناً، وبجودة عالية للمريض المصري.

كما أشاد بتلك المجهودات التي دعمت مسيرة الهيئة في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية، التي زادت من مكانة الدواء المصري إقليمياً ودولياً، ووجه التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير سوق الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

يأتي ذلك في إطار سياسات الهيئة نحو تحقيق التميز المؤسسي، وخلق بيئة عمل مناسبة، وتشجيع التنافسية الحميدة بين العاملين، ومواكبة الأحداث الصحية العالمية، ودعم مسيرة الصيدلي المصري؛ وإيماناً منها بأهمية التواصل الفعال، وخلق منظومة عمل إيجابية تقدر قيمة العمل والإنجاز، وتحرص على تقدير مجهودات أبنائها المتميزين.

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هيئة الدواء المصرية بتكريم العاملين الأكثر تميزا
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