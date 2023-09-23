الجيش اللبناني: إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي بعد تعرض زورقهم المطاطي للغرق شمالا

أعلن الجيش اللبناني إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن أحد الزوراق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل أحد الشواطئ بمحافظة الشمال اللبنانية.

وأكد الجيش - في بيان له اليوم - أن دورية من القوات البحرية بالجيش اللبناني تمكنت صباح اليوم السبت بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني من إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعيًّا كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطىء منطقة شكا.

وحذرت قيادة الجيش من خطورة الهجرة غير الشرعية لكونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.