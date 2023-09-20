الإصابة تحرم ليفربول من أرنولد في افتتاح مشواره بالدوري الأوروبي

حرمت الإصابة فريق ليفربول الإنجليزي، من الاستعانة بخدمات ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، أمام لاسك لينز النمساوي في افتتاح مشوار الريدز في بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل ليفربول، غدًا الخميس، ضيفًا على لاسك لينز بملعب رايفيسين أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويفقد ليفربول، خدمات أرنولد في مباراة لاسك لينز للإصابة، حيث أصيب في أوتار الركبة يوم 3 سبتمبر الماضي في مباراة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة «ذا أثلتيك» العالمية، فإن أرنولد يغيب عن مباراة الريدز المقبلة أمام لاسك لينز، في افتتاح مشوار الفريق باليوروباليج.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول ينتظر عودة أرنولد في مباراة وست هام يونايتد بالبريميرليج، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لن يغامر بالدفع بالظهير أرنولد في مباراة الدوري الأوروبي، من أجل إراحته والتعافي من إصابته بشكل كامل.