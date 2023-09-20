دوري نايل.. تعرف على تشكيل الجونة أمام سموحة بالجولة الأولى

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الجونة، بقيادة علاء عبد العال ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة ،والمقرر إقامته ،في السابعة مساء اليوم الأربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

جاء تشكيل الجونة كالآتي :

حراسة المرمى:أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل واليوجاتا وأحمد عبدالرسول وأحمد محمود.

خط الوسط: نور السيد ودانيال ومحمد الصباحي وكريم ممدوح وسيف العجوز.

خط الهجوم: حسام ايفونا.

وعلى مقاعد البدلاء:

صبحي سليمان واحمد حسام ومحمد السقا وأحمد بلحاج ومحمد الدغيمي وأشرف مجدي وعبدالله عبادي وتاحا وجابي.