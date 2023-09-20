بحضور 3 محافظين.. افتتاح المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية في الفيوم غدًا

تنظم محافظة الفيوم، النسخة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، بفندق هلنان أوبرج الفيوم، غدا الخميس.

ومن المحتمل أن يكون الافتتاح، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والمهندس أحمد صالح وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وتستمر فعاليات المهرجان يومين، ويشمل مؤتمر عن النباتات الطبية والعطرية وافضل طرق لزراعتها وتسويقها، وحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين في المهرجان ورعاته، بالإضافة إلى معرض للنباتات الطبية والعطرية التي تنتجها مصر.

يذكر أن فعاليات المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم انطلقت 24 أكتوبر العام الماضي وشاركت فيه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر نيابة عن الحكومة الألمانية، كما شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية وكذلك مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وبتنفيذ من شركة كونسبت.

ويعد المهرجان منصة لتسويق وتطوير زراعة النباتات الطبية والعطرية المصرية والذي يعتبر قطاع زراعي هام في مصر، كما يربط بين منتجي النباتات الطبية والعطرية، والمجمعين، والتجار، والمصنعين، والمصدرين، ومستخلصي الزيوت، ومقدمي الخدمات في هذه المجالات، ويستهدف تقديم التكنولوجيا والابتكارات الجديدة (محطات التعبئة والتغليف الذكية والخضراء، تقنيات الطاقة الكافية) من أجل فهم متطلبات السوق العالمي.

كما يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير.

ويشارك في المعرض منتجي النباتات الطبية والعطرية، والمصنعين، والمصدرين، والموردين، ومقدمي الخدمات (اللوجستيات، والتعبئة، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج المحلية وخبراء من قطاعات الأسمدة والكيماويات وقطاع التعبئة والتغليف وقطاع المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والوقاية من الأمراض والآفات والحلول الرقمية والمالية وممثلو المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.