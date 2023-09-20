الاشتباه في إصابة لاعب الأهلي برباط صليبي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن إصابة عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالنادي، مؤكدا أن التشخيص المبدئي يقول: إن الإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي وخضع اللاعب للأشعة خلال الساعات القليلة الماضية للوقوف على حجم الإصابة خلال مباراة سموحة بالأمس في بطولة الجمهورية.

وتعرض عمر سيد معوض للإصابة في مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة، مواليد 2005 في بطولة الجمهورية بالأمس.

ولم يستكمل عمر سيد معوض المباراة بسبب الإصابة القوية التي ضربت اللاعب خلال المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الأثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.