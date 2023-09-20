بسبب الخلع.. وفاة صنايعي شرب «ماء النار» بعد حرق نجليه بمنشأة ناصر

أقدم عامل ورشة، على إحراق أبنائه بمادة كاوية "مياه النار"، ثم تخلص من حياته بشرب ماء النار بعد رفع زوجته دعوى خلع ونفقة عليه.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بوجود متوفي ومصابين داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص عثر على جثة عامل بورشة وبجواره ابنيه مصابين بحروق شديدة جراء تعرضهم لرش مياة النار، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته برفع دعوى خلع ضده بالإضافة لحكم المحكمة لها بنفقة.

وأضافت التحريات أنه فى يوم الواقعة أحضر المتوفى زجاجة مياه نار وألقاها على ابنيه البالغين من العمر 17 و15 عاما مما تسبب فى إصابتهما بحروق، وعقب ذلك شرب ما تبقى في الزجاجة مما تسبب فى احتراق أعضائه الداخلية، ووفاته.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.