ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تعتمد 3 برامج جديدة في كلية الزراعة

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت جامعة الفيوم اليوم الاربعاء، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم ٢٠٣، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبعضوية أعضاء المجلس .

أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات منها،  قرار مجلس كلية الزراعة رقم (٤٨١)  بتاريخ ١٣ /٩ / ٢٠٢٣م بالموافقة على اعتماد لائحة برنامج البساتين بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة على اعتماد لائحة برنامج المحاصيل بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على اعتماد برنامج تكنولوجيا الاستزراع المائي باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات.

dab80012-2d1f-482f-ace8-44a4f105926f
dab80012-2d1f-482f-ace8-44a4f105926f
ads
جامعة الفيوم 3 برامج جديدة كلية زراعة كلية زراعة جامعة الفيوم الفيوم
ads