جامعة الفيوم تعتمد 3 برامج جديدة في كلية الزراعة

عقدت جامعة الفيوم اليوم الاربعاء، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم ٢٠٣، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبعضوية أعضاء المجلس .

أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات منها، قرار مجلس كلية الزراعة رقم (٤٨١) بتاريخ ١٣ /٩ / ٢٠٢٣م بالموافقة على اعتماد لائحة برنامج البساتين بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة على اعتماد لائحة برنامج المحاصيل بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على اعتماد برنامج تكنولوجيا الاستزراع المائي باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات.