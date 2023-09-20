وصول ملك بريطانيا وقرينته إلى فرنسا| فيديو

وصل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة دولة لهما إلى فرنسا منذ توليه المنصب.

https://x.com/RoyalFamily/status/1704469656625398058?s=20

ورحب الإليزيه - في بيان- بهذه الزيارة التي "تشكل شرفًا لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التاريخية التي توحد البلدين"، كما تعكس علاقات الصداقة والثقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك تشارلز، وأيضا تعاونهما تجاه عدة موضوعات منها التنوع البيولوجي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي موضوعات شهدت تعاونا مشتركا ووثيقا بين البلدين خلال السنوات الماضية.

بدوره أكد قصر باكنجهام أن "الزيارة تحتفي بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا"، والتأكيد على متانة العلاقات بينهما.

واختار تشارلز الثالث فرنسا لتكون أول زيارة رسمية له بعد توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى باريس الأحد 26 مارس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه العرش، إلا أن قصر الإليزيه أعلن وقتها إرجاء الزيارة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي كانت تعيشها البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأضاف أن القرار "اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك"، وذلك "من أجل التمكن من الترحيب بجلالة الملك تشارلز الثالث في ظروف تتوافق مع علاقات الصداقة بيننا".