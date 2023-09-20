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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. وزير الصحة يلتقي مؤسس معهد «توني بلير» للتغير العالمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لقاء تشاوريا مع توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ومؤسس معهد توني بلير للتغيير العالمي، وذلك على هامش الدورة الـ 78 من اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» بنيويورك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال اللقاء مع توني بلير، العديد من الملفات المتعلقة بكيفية الاستثمار في الشعوب والأفكار والبنى التحتية، بما يضمن رفاهية الحياة للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تدريب مقدمي الخدمات على أحدث النظم التكنولوجية.

وتابع «عبدالغفار» إن اللقاء تطرق إلى تكنولوجيا استخدام ما يسمى بـ«الهوية الرقمية» التي تعد أحدث نظم إدارة المعلومات، من خلال تخصيص محفظة رقمية لكل فرد تتيح الوصول إلى بيانات المواطن وتعد ثورة في قطاعي التعليم والصحة وغيرهما .

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إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الخدمات المقدمة الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المملكة المتحدة
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