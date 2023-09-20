الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف "البنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، مؤكدًا: "نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل".

وأردف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "سيكون هناك مندوبون للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق".