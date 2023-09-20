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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القنصلية السعودية تهدي 4 آلاف نسخة من المصحف الشريف لمحافظة مطروح (صور)

القنصلية السعودية
القنصلية السعودية تهدي 4 آلاف نسخة من المصحف الشريف لمطروح
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الأربعاء، محمد الدعيلج مدير المراسم بالقنصلية السعودية بالإسكندرية، في إطار العلاقات بين الدولتين المصرية والسعودية. 

وأهدت القنصلية للمحافظة 4 آلاف نسخة من المصحف الشريف، منها 400 نسخة مصحف تفسير و600 نسخة من المصحف المعلم، وألف نسخة مصحف من الحجم الكبير وألفي نسخة مصحف حجم وسط من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية.

ووجه محافظ مطروح بالغ الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالى المحافظة للسفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل المملكة  بالإسكندرية، على الهدية القيمة خاصة مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، مؤكداً عمق العلاقة الأخوية والتعاون بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية. 

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم توزيع نسخ المصحف الشريف على مساجد المحافظة ومديرية الأوقاف ومنطقة الأزهر الشريف ومعاهدها ومجالس المدن الثمانية على مستوى المحافظة. 

القنصلية السعودية تهدي 4 آلاف نسخة من المصحف الشريف لمحافظة مطروح

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