لشرائها محمول بدون علمه.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته لشكه في سلوكها بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهم ربيع شعبان في العقد الرابع من العمر، ومقيم قرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في اتهامه بقتل ابنته سارة ربيع لشكه في سلوكها، لجلسة الغد، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفع عن المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال وعضوية المستشارين وائل محمد وطه حسن والي، وأمين السر محمد عبد الحسيب وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا يوم 13 /2 /2022، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالشك في وفاة فتاة تدعى"سارة ربيع شعبان" ومقيمة في قرية منيا الحيط التابعة لمركز إطسا، وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا برئاسه المقدم محمد بكري الصوفي مفتش مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة "سارة ربيع شعبان "وتبين وجود آثار تعذيب.

وأكدت تحريات رئيس مباحث المركز أن وراء الجريمة والد الفتاة ويدعى" ربيع شعبان علي" ويعمل فكهاني قام بتعذيب ابنته لمدة 10 أيام حتى فارقت الحياة وذلك بسبب شكه في سلوكها وشراء تليفون محمول بدون علمه.